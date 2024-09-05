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  4. Valilik duyurdu, veliler dikkat! İstanbul'da okulların açılacağı saat değişti

Valilik duyurdu, veliler dikkat! İstanbul'da okulların açılacağı saat değişti

05.09.2024 13:09
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İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyurdu.

Valilik duyurdu, veliler dikkat! İstanbul'da okulların açılacağı saat değişti

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 pazartesi günü eğitim-öğretim saat 10.00 ile 15.00 arasında yapılacak." ifadelerine yer verildi.

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16 BİN AŞKIN SERVİS...

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır. Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul İstanbul Valiliği okul saat
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