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Valilik: Fatih'te metrekareye 114 kilo yağış 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 16:49 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA  İstanbul Valiliği, yoğun yağışlarla ilgili olarak, "Fatih ilçemizde metrekareye 114 kg olmak üzere, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye ilçelerimizde metrekareye ortalama 30-40 kg yağış kaydedilmiştir" dedi.

İstanbul DHA
İstanbul Valiliği, yoğun yağışlarla ilgili olarak, "Fatih ilçemizde metrekareye 114 kg olmak üzere, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye ilçelerimizde metrekareye ortalama 30-40 kg yağış kaydedilmiştir" dedi. Valilik ayrıca yağışın gece boyunca süreceği ve sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam etmesinin beklendiğini bildirdi.
İstanbul Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrasında, Fatih ilçemizde metrekareye 114 kg olmak üzere, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye ilçelerimizde metrekareye ortalama 30-40 kg yağış kaydedilmiştir. Etkili olan sağanak yağış ve hava muhalefeti nedeniyle 13.10-14.30 saatleri arasında Şehir Hatları vapur seferleri yapılamamış, Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri geçici olarak durdurulmuştur. Saat 16.00 itibariyle; İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Zabıta Komuta Merkezlerine toplam 2414 ihbar yapılmış, alınan taleplerin süratle değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için bütün ekipler seferber edilmiştir. Unkapanı Köprüsü civarında biriken yağmur sularının tahliyesi neticesinde, kimliği belirsiz bir şahsın cesedi bulunmuş olup, ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopsi çalışmaları başlatılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan meteorolojik bilgilere göre; bölgemizde devam edecek kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği ve sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam etmesi beklenmektedir."

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