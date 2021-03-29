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  4. Valilik harekete geçti! Eskişehir'de 90 kişinin PCR testleri karıştı iddiası

Valilik harekete geçti! Eskişehir'de 90 kişinin PCR testleri karıştı iddiası

29.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 90 kişinin koronavirüs PCR test sonuçlarının veri giriş programında yapılan hatayla karıştığı iddia edildi. Testi pozitif olmasına rağmen veri giriş hatasıyla kişilerin PCR testleri negatif görünürken, negatif olanlar ise pozitif olduğu sanılarak evlerinde ilaç tedavisine alındı. Yanlışlık ise yapılan kontroller sonrasında fark edilerek test sahipleri tek tek aranarak bilgilendirildi. Eskişehir Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlattı.

Valilik harekete geçti! Eskişehir'de 90 kişinin PCR testleri karıştı iddiası

Eskişehir’de koronavirüs tedavisi sağlayan üç hastaneden biri olan Şehir Hastanesi’nde geçen perşembe günü 90 kişiye Kovid-19 PCR testi yapıldı. Test sonuçlarının bilgisayar programına veri girişi yapılan sistemde iddiaya göre blok halinde tümü negatif yada pozitif olarak hatalı olarak işaretlendi. Aslında testi negatif olanlara ‘pozitif’ olduğu bilgisi verilirken, ‘negatif’ olanlara ise test sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi verildi. Test sonuçlarının sisteme aktarılmasının ardından Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri, sistem üzerinden PCR testi pozitif çıkanlarla ilgili prosedürü işleterek evlerinde tedavi olacaklara ilaç verdi. Test sonuçlarının hatalı olduğu ise yapılan kontrollerle fark edildi. Filyasyon ekiplerince testi karıştırılan 90 kişi aranarak yanlışlık olduğu ifade edildi.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Testi karışan kişilere yeniden test yapılacağı, Eskişehir Valiliği’nin de konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Sosyal medyada testi yanlış çıktığını ifade eden N.S.K., paylaşımda bulunarak, “Bana da yapıldı test yaptılar, önce pozitifsin diye aradılar. 3 saat sonra yanlışlık olmuş negatifsin dediler” ifadelerini kullandı. Babasına ait testin yanlış çıktığını ifade eden M.P. de “Babama da test yaptılar. Akşam Sağlık İl Müdürlüğü’nden mesaj geldi, pozitif diye. Sabah doktoru geldi sonuçlar negatif dedi. Üç gündür hastanede karantinadayız” dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şehir hastanesinin de konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir koronavirüs testi

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