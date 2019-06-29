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Valilik: Heybeliada'daki yangın kontrol altına alındı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 17:00 | Son Güncelleme

 İSTANBUL Valiliği, Heybeliada'da çıkan yangınla ilgili bir açıklama yaparak, "Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16:30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

İstanbul, (DHA) - İSTANBUL Valiliği, Heybeliada'da çıkan yangınla ilgili bir açıklama yaparak, "Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16:30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 15:00’de Adalar ilçemiz Çamlimanı mevkiinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar görmüştür. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16:30’da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına 2 adet yangın söndürme helikopteri 4 adet orman itfaiyesi ekibi müdahale etmiştir. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır."

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