Valilik: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tahliye edilecek

Alper KORKMAZ-Serdal ALTINTEPE-İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir" denildi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin deprem ön hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada "26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekipler tarafından ön tespitler gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.