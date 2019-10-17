Valilik İstanbul'da ilk 9 ayda uyuşturucuyla mücadeledeki rakamları açıkladı

İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Valiliği, 2019 yılının ilk 9 ayında uyuşturucu ile mücadeledeki bilançoyu açıkladı. Açıklanan raporda ilk 9 ayda İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde 10.728 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde ise 2.307 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da 2019 yılının ilk 9 ayına kadar uyuşturucuyla mücadeledeki rakamları açıkladı. İlk 9 aydaki verilerin paylaşıldığı açıklamada, "İstanbul genelinde uyuşturucu ile mücadelede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik etkin ve kararlı mücadelesine devam ediyor." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Gece gündüz operasyonlara imza atan ekiplerimiz 2019'un ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli başarılar elde etmiştir.

Bu kapsamda;

-İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde 2018 yılında 35.065 olan olay - operasyon sayısı, 2019 yılının ilk 9 ayında 27.013'e inerek %23 azalmıştır. Tutuklanan kişi sayısı 4.621 kişiden 5.012'ye yükselmiş, % 9 artış yaşanmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı ise 6.649 kilogramdan 10.728 kilograma yükselerek %61 artış sağlanmıştır.

- İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde ise 2018 yılının ilk 9 ayında yaşanan 337 olay - operasyon sayısı, 2019 yılının aynı döneminde % 5'lik bir artışla 355'e yükselmiştir. 2018 yılında 49 kişi tutuklanırken, 2019 yılında bu rakam 121 kişiye yükselmiş, % 146 artış sağlanmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı ise 1.565 kilogramdan 2.307 kilograma çıkmış, % 47 artış gözlemlenmiştir.

- İstanbul'daki ceza infaz kurumlarındaki toplam 37.670 tutuklu ve hükümlünün 8.631'i (3.200'ü hükümlü, 5.431'i tutuklu) uyuşturucu ile ilişkili suçlardan dolayı bulunmaktadır.

Vatandaşlarımızı korumak ve asayişi sağlamak amacıyla özveriyle çalışan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede yürütülen çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir."

