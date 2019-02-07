VALİLİK, KARTAL'DA ÇÖKEN BİNADA ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binada ölen ve yaralananların, bugün saat 22.30 itibariyle kimlikleri tespit edilenleri açıkladı.
Kimliğini tespit edilen yaralılar:
1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)
2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)
4- Hatice Aliefendioğlu (81 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
8- Bahriye Aktar (75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH)
9-Tayyip Mahmut Alemdar (9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
10- Ali Alemdar (75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
11- Hüsniye Yaman (59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
12- Leyla Yaman (63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
13- Azra Havva Tekgöz(6 yaşında, yoğun bakımda, Lütfi Kırdar EAH)
Hayatını kaybedip kimlikleri tespit edilenler:
1- Ayşe Alemdar
2- Yıldız Gündüzoğlu
3- Fatma Karaman
4-Mustafa alemdar
5-Safiye Alemdar(Mustafa Alemdar'ın annesi)
6-Safiye Alemdar(Mustafa Alemdar'ın eşi)
7-Erdoğan Alemdar
8-Saime Alemdar
9-Ecrin Alemdar
10-Eslem Alemdar
Son çıkarılan bir kişinin ise kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
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