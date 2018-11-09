Valilik önünde kardeşinin katilini bıçakladı (1)

Edinilen bilgiye göre Nejdet Ü., 2008 yılında ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldürdüğü iddiasıyla bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen S.C.'yi Zonguldak Valilik binası önünde kulağından bıçakladı. S.C. kanlar için de yerde kalırken polis kısa süren kovalamaca sonrası Nejdet Ü.'yü yakaladı.

