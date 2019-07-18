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Valilik, terör kurbanı kardeşler ile Engin Eroğlu’nun aileleri için yardım kampanyası başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 14:53 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği, terör kurbanı olan 2 kardeş ile 19 gün sonra nehirde cansız bedeni bulunan Engin Eroğlu’nun ailelerine destek olunması için yardım kampanyası başlattı.Valilikten yapılan açıklamada,"15 Haziran 2019 tarihinde Tunceli Merkeze 45 kilometre uzaklıkta olan Ovacık yolu üzerinde yolcu otobüsünün çarpması sonucu Munzur Nehri’ne düşerek kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Engin Eroğlu kardeşimizin geride kalan aile bireylerinin mağduriyetini bir nebzede olsun gidermek ve yine 15 Temmuz 2019 tarihinde İlimiz Ovacık İlçesi Bilgeç Köyü Çakılyayla Mezrasında hain PKK terör örgütünce araziye önceden tuzaklanan El Yapımı Patlayıcıya ( EYP) basması sonucu şehit olan Ayaz ve Nupelda Güloğlu isimli çocuklarımızın geride kalan ailelerine manevi olduğu kadar maddi olarak ta yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek adına yardım toplamak amacıyla, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 11.

Tunceli Valiliği, terör kurbanı olan 2 kardeş ile 19 gün sonra nehirde cansız bedeni bulunan Engin Eroğlu’nun ailelerine destek olunması için yardım kampanyası başlattı.
Valilikten yapılan açıklamada,"15 Haziran 2019 tarihinde Tunceli Merkeze 45 kilometre uzaklıkta olan Ovacık yolu üzerinde yolcu otobüsünün çarpması sonucu Munzur Nehri’ne düşerek kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Engin Eroğlu kardeşimizin geride kalan aile bireylerinin mağduriyetini bir nebzede olsun gidermek ve yine 15 Temmuz 2019 tarihinde İlimiz Ovacık İlçesi Bilgeç Köyü Çakılyayla Mezrasında hain PKK terör örgütünce araziye önceden tuzaklanan El Yapımı Patlayıcıya ( EYP) basması sonucu şehit olan Ayaz ve Nupelda Güloğlu isimli çocuklarımızın geride kalan ailelerine manevi olduğu kadar maddi olarak ta yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek adına yardım toplamak amacıyla, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 11. maddesine göre Tunceli Genelinde 15 gün süreyle yardım hesabı açılmıştır"denildi.
Açıklamada banka bilgilerinin Ziraat Bankası Tunceli Şubesi Hesap No: 5546050-5010 IBAN TR: 84 0001 0002 9805 5460 5050 10 olduğu belirtildi.

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