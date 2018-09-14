Valilik yeni eğitim-öğretim yılı önlemlerini açıkladı

İstanbul, (DHA) - İSTANBUL Valiliği, pazartesi günü başlayacak olan 2018-2019 yılı eğitim öğretim dönemi için yapılan çalışmalar ve güvenlik önlemleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde okul güvenliğini sağlamak üzere 712 adet polis memuru ve 2 bin 12 özel güvenlik görevlisi şeklinde toplamda 2 bin 724 güvenlik görevlisi tahsisi sağlanmıştır. Güvenliğin sağlanması maksadıyla her okulda "güvenli eğitim koordinasyon görevlileri" tanımlanmış, okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerimizin güvenliğini destekleyen yeni bir mekanizma daha hayata geçirilmiştir" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi'ne 17 Eylül 2018 Pazartesi günü yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci, 149 bin 20 öğretmen ile 6 bin 314 okulda başlanacaktır. Öğrencilerimiz ve öğretmelerimiz başta olmak üzere bütün eğitim ve öğretim camiamızın en iyi ortamda, huzur ve güven içinde eğitim dönemi geçirmeleri için Valiliğimizce çeşitli tedbirler alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanıp 2016 tarihinde yenilenen "İşbirliği Protokolü" ile çocuklarımızın güvenli eğitim ve öğretim ortamlarında yetişmelerini amaçlayan düzenlemeler yapılmıştır. İstanbul Valiliği olarak protokolün tüm gereklerini yerine getirecek iş ve işlemler tamamlanmıştır.

Eğitim koşullarının kalitesini yükseltmek üzere bazı okullarımızda var olan öğretmen eksikleri giderilmiş, fiziki şartlardaki noksanlar büyük oranda tamamlanmış, okul giriş ve çıkışlarının güvenliği ve servis kalite yeterliliğini sağlamak üzere kontrol ve denetimler artırıldığı gibi yeni önlemler de devreye sokulmuştur.

İlimizde okul güvenliğini sağlamak üzere 712 adet polis memuru ve 2 bin 12 özel güvenlik görevlisi şeklinde toplamda 2 bin 724 güvenlik görevlisi tahsisi sağlanmıştır. Güvenliğin sağlanması maksadıyla her okulda "güvenli eğitim koordinasyon görevlileri" tanımlanmış, okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerimizin güvenliğini destekleyen yeni bir mekanizma daha hayata geçirilmiştir. Okullardaki güvenli eğitim koordinatörleri aynı zamanda öğrenci güvenliğini izlemekte ve bulgularını yerel güvenlik birimlerine iletmektedir."