Valilikler peş peşe duyurdu! 10 Mart'ta hangi illerde okullar tatil?

Türkiye'de çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor. Ocak ayında yağan şiddetli kar nedeniyle birçok araç yolda kalmış, ulaşım aksamış ve kuryeler görevlerini yapamaz hale gelmişti. Bir önceki sıkıntıların yaşanmaması adına bazı illerde 10 Mart günü okullar tatil edildi ve bazı çalışanlar idari izinli sayıldı. İşte tatil haberini duyuran iller...

İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre yarın İstanbul için turuncu alarm verildiğini belirtti. Yapılan duyuruda, "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine, İstanbul’da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz" denildi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da, beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarının yarından itibaren pazartesi gününe kadar eğitime ara verdiğini duyurdu.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.

SAKARYA

Sakarya Valiliği’nin kararıyla beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okullar tatil edildi.

Sakarya Valiliği beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar, kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, üniversitelerin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta, engelliler ve hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılması kararı alındı.

KARS

Kars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde bütün okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

BİNGÖL

Bingöl’ün Karlıova ve Yayladere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, “İlçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10.03.2022 Perşembe günü ilçe genelindeki tüm kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır” denildi.

Yine kar yağışının etkisini gösterdiği Yayladere ilçesinde de eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

BİLECİK

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe günü taşımalı eğitime, cuma günü ise bölgedeki tüm okulların tam gün tatil edildiği açıklandı.

Bilecik Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde olumsuz hava şartlarından dolayı Perşembe Günü taşımalı eğitime ara verilirken ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan tedbirler gereğince Cuma günü için şu kararlar alındı:

“Cuma günü tam gün olmak üzere bölgedeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller 1 gün izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ederiz.”

YALOVA

Yalova Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlarda 1 gün, yükseköğrenim kurumlarında ise 4 günlük eğitime ara kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, 10 Mart 2022 Perşembe günü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitime bir günlük ara verilmesi kararı verildi. İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerinde de 1 günlük süresince ara verilecek.Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildi. Yalova Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde de 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar da yükseköğrenim kurumlarında eğitime ara verildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmaları da kararlaştırıldı.

BURSA

Bursa Valiliği, okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.

AĞRI

Ağrı’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime 1 gün ara verildi.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da il merkezinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez ilçe ile merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma merkezli okullarda 10 Mart Perşembe günü eğitim öğretime tüm kademelerde bir gün ara verildiği kaydedildi.

TUNCELİ

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının zaman zaman ulaşımı aksattığı belirtildi. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

BALIKESİR

Balıkesir'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Balıkesir Valiliğince 7 ilçede okullar tatil edildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Perşembe günü Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğinden, yol şartları da göz önüne alınarak olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde; Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okul destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Müftülüğü bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, Ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına, karar verilmiştir" denildi.

