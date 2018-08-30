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Valilikten 30 Ağustos resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 21:45 | Son Güncelleme

 İSTANBUL Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96.

Valilikten 30 Ağustos resepsiyonu

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi. Üsküdar'da bulunan Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1'inci ordu komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve şehit aileleri ile gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, konsolosluk yetkilileri ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

"BİZLER HÜRRİYETE AŞIK BİR MİLLETİZ"
Program, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in açılış konuşmasıyla başladı. Vali Şahin, "30 Ağustos 1922 esarete, zulüm ve işgale asla boyun eğmeyen Türk milletinin 26 Ağustos 1071'den beri sahip olduğu Anadolu topraklarına bir kez daha mührünü vurduğu, benzersiz bir ölüm kalım savaşını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük bir zaferle taçlandırdığı tarihtir. 'Ya istiklal ya ölüm' nidasıyla kazanılan bu zafer aziz milletimizin vatanına, devletine ve milli birliğine olan bağlılığının en büyük göstergesidir. Bu tavır ve duruş Türk milletinin asli karakteridir. Bizler hürriyete aşık bir milletiz. Bugün bizi birbirimize kenetleyen, birlik, dirlik içinde güçlü kılan milli mücadele ruhunun kaybolmadığına ve ilelebet canlı kalacağına şahit olmaktayız" dedi.

Vali Şahin şöyle devam etti: "Bu millet, bu devlet harici düşmanları kadar dahili düşmanlarına da bu ülkenin bölünmez bir bütün olduğunu, bu birliği bozmaya teşebbüs eden en ufak bir tehdidi nasıl yerle yeksan edeceğini dün olduğu gibi bugünde göstermektedir. En güçlü silahlarla, ordularla başaramadıklarını destekledikleri terör örgütleriyle, hain plan ve teşebbüslerle yapmaya çalışan emperyalist güçler çirkin emellerini gerçekleştiremeyince bu kez başka bir oyunla, ekonomik bir kuşatmayla ülkemizi tehdit etmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti güçlü ekonomik dinamikleriyle, milli menfaatlerinden taviz vermeksizin ekonomik çıkarlarını, milli onurunu haysiyet ve şahsiyetini hedef alan bu saldırıları da bertaraf etti. Etmeye de devam edecek"
Vali Şahin'in hitabının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı koro konser verdi.

Valilikten 30 Ağustos resepsiyonuValilikten 30 Ağustos resepsiyonuValilikten 30 Ağustos resepsiyonuValilikten 30 Ağustos resepsiyonu

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