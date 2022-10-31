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Valilikten açıklama geldi: Siirt'te 15 gün süreyle eylem yasağı uygulanacak

31.10.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Valiliği kent genelinde 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere 15 gün süreyle toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma ve benzeri faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten açıklama geldi: Siirt'te 15 gün süreyle eylem yasağı uygulanacak

Siirt'te, 1 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün sürüyle eylem yasağı başlatıldı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerince yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanmasının önemli ölçüde sekteye uğratıldığı, silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtilerek, bu kapsamda PKK/KCK terör örgütünün, gerek kırsal alandaki silahlı kadrolarını arttırmak gerekse halk tabanındaki varlığının devamını sürdürüp tabanı canlı tutmak adına örgüte müzahir şahıslar, kurumlar aracılığıyla ajitasyon propagandasına hız verdiği ifade edildi.

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Açıklamada, şöyle denildi:

"PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden sıklıkla çağrı amaçlı provokatif paylaşımların yapıldığı, örgütün talimatları doğrultusunda ilimiz başta olmak üzere ülke genelinde kanunsuz eyleme dönüşen basın açıklamaları gibi birçok faaliyetlerin gerçekleştiği, belirtilen faaliyetlerle halkın başlatılan eylemlere katılımını arttırıp kaybedilen halk desteğinin yeniden kazanılmak suretiyle eylemselliğin tabana yayılmasının amaçlandığı ve yapılan legal görünümlü etkinlikler aracılığıyla kolluk görevlileri ile karşı karşıya kalmayı bir tercih olarak kullanmak suretiyle örgütün şehir alanında varlığını gösterme taktiğinin şehirde yaşayan vatandaşlar üzerinde uygulanmaya çalışıldığı görülmektedir. İlimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca toplanılarak, PKK/KCK terör örgütünü ve elebaşısı Abdullah Öcalan’ı övücü mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi dâhil), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince, 01.11.2022 günü saat 00.01'den 15.11.2022 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır." (DHA)

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Siirt yasak

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