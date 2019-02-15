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Valilikten asılsız iddialara yanıt

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 10:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valiliği sosyal medya üzerinden asılsız iddialarda bulunarak halkı provoke etmeye çalışan bir grubun olduğu belirterek, vatandaşların bu grup tarafından ortaya atılan asılsız ve mesnetsiz iddialara inanmaması uyarısında bulundu.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, herhangi bir toplanma olmadığı ve polisin de müdahale etmediği belirtildi.

Diyarbakır Valiliği sosyal medya üzerinden asılsız iddialarda bulunarak halkı provoke etmeye çalışan bir grubun olduğu belirterek, vatandaşların bu grup tarafından ortaya atılan asılsız ve mesnetsiz iddialara inanmaması uyarısında bulundu.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, herhangi bir toplanma olmadığı ve polisin de müdahale etmediği belirtildi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında açlık grevi eylemi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek amacıyla yürüyüş yapan gruplara yönelik olarak polis müdahalesi olduğu ve katılımcıların coplandığı yönünde iddialar yer almaktadır. Güvenlik güçlerimizin aldığı tedbirler sonucu şu anda iddia edildiği gibi herhangi bir toplanma ya da polis müdahalesi olmamıştır. Vatandaşlarımızın asılsız iddialara inanmaması, yasaklama kararına uymaları, bölücü terör örgütünün propaganda ve kışkırtmalarına itibar etmemeleri, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri ile ilimizde hakim olan huzur ve güven ortamının devamı bakımından büyük önem arz etmekte olup, siz değerli vatandaşlarımızın göstereceği sağduyu ve duyarlılık için teşekkür ederiz" denildi.

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