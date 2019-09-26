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Valilikten bağ evlerine karşı terör uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Valiliği, bağ evleri ile yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık evlerin terör suçluları tarafından kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Valilikten bağ evlerine karşı terör uyarısı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Valiliği, bağ evleri ile yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık evlerin terör suçluları tarafından kullanılabileceği uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan yazlı açıklamada, vatandaşların özellikle yaz aylarında hafta sonu veya tatil günlerinde kullandıkları bağ evlerinde gıda ve yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısını yaptı. Açıklamada, terör suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şahısların bu evleri kullanabileceklerine vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi, hayvancılık veya tarımsal faaliyetler sebebiyle kurulan yapılarda yaşayan vatandaşlarımız, yerleşim yerlerine, şehir merkezlerine dönme hazırlığı yapmaktadır. Bu gibi yapılarda yaşayan vatandaşlarımızın, hem hırsızlık olaylarına karşı hem de ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla, terk edilen ev ve yapılarda değerli eşya, gıda maddesi ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir.Valiliğimizce alınan tedbirler, genel bir emirle kaymakamlıklarımıza, güvenlik birimlerimize ve muhtarlıklarımıza iletilmiştir. Her zaman devletinin yanında olan vatandaşlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine, güvenlik birimlerimize yardımcı olacaklarına inancımız tamdır."

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