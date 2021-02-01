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  4. Valilikten 'çakarlı araç' açıklaması: Alaattin Çakıcı’ya ait değil

Valilikten 'çakarlı araç' açıklaması: Alaattin Çakıcı’ya ait değil

01.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Valilikten 'çakarlı araç' açıklaması: Alaattin Çakıcı’ya ait değil

Kırıkkale Valiliği, Alaattin Çakıcı’nın Keskin Adliyesindeki duruşmaya "çakarlı araç" ile girdiği iddialarının asılsız olduğunu, söz konusu aracın ise başka kişiye ait olduğunu bildirdi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Alaattin Çakıcı isimli şahsın, 21 Ocak 2021 tarihindeki duruşması için Keskin Adliyesine çakarlı araçla geldiği şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerin, Keskin Adliyesine ve söz konusu kişinin araçlarına ait olmadığı, adı geçenin Adliyeye çakarlı bir araçla veya refakatinde gelmediği, çakarlı aracın il merkezinde adı geçen şahsın da katıldığı bir ziyarete dahil olan ve çakar taktığı anlaşılan başka bir şahsa ait olduğu ve aracın tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulandığı hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadesi kullanıldı.

İHA

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