Valilikten, çocuğa tabanca kullandırılmasına ilişkin açıklama

Ordu’da, bir babanın küçük yaştaki çocuğa tabanca kullandırmasına ilişkin yayılan görüntüler üzerine valilikten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, 1 Şubat Cuma günü ulusal televizyon kanallarında yayınlanan ve bir babanın küçük yaştaki çocuğuna tabanca ile ateş ettirmesi görüntülerinin üzerine Ordu Valiliğince inceleme başlatıldığına dikkat çekildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafında yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren babanın bulunduğu belirtilen açıklamada, “Altınordu ilçesi Boztepe mahallesinde meydana geldiği ve şüpheli R.Y.’nin (27) kuru sıkı olduğu değerlendirilen tabanca ile meskun mahal içerisinde evinin balkonundan oğlu Y.Y.’ye (5) ateş ettirdiği tespit edilmiştir. Olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, suç aleti tabanca muhafaza altına alınmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca babanın, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı da belirtildi.

