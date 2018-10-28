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Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:05 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de yağan mevsimin ilk karı sonrasında yaylalar beyaza bürünürken, yaylalarda sürüleri ile bir gecede yağan kalınlığı 30 santimetreyi aşan kara yakalanan 16 kişi AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan bölgede valiliklerde, mahsur kalma olaylarının önüne geçilebilmesi adına yaylacıların ve çobanların köylerine dönmeleri konusunda uyarılar yapılıyor.

Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...

Doğu Karadeniz'de önceki gün etkili olan kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza büründü. Sonbaharı yaşayan bölgede bir gecede yağan ve kalınlığı 30 santimetreyi aşan kar, yayla yollarını ulaşıma kapattı. Yaylalardan henüz dönmeyen yaylacılar ve çobanlarda büyük ve küçükbaş hayvanları ile kara yakalandı.

Trabzon’un Tonya ilçesinde beyaz örtü ile kaplanan yaylalardan kara yakalanan yaylacılar, hayvanlarıyla köylerine doğru dönüşe geçti. 8 saatlik yolculukla karlı yollardan küçükbaş hayvanları ile inen çobanlar, kış aylarını geçirmek için köylerine doğru yol alıyor.

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası’nda büyükbaş hayvanları ile kara yakalanan yaylacılar erken yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi aştığı yaylada kalan yaylacılar dönüş için hazırlıklara başladı. Yukarı Kavron Yaylası'nda beyaz örtü ile kartpostallık görüntüler oluştu. Bir hafta daha yaylada kalmayı düşündüklerini anlatan yaylacılar, sürpriz karın bir gecede yağdığını anlattı.

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Doğu Karadeniz'de yağan karla birlikte yolları kapanan yaylalarda vatandaşlarda mahsur kaldı. Trabzon'unda iki ayrı noktada mahsur kalan 16 kişi AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede valiliklerde, mahsur kalma olaylarının önüne geçilebilmesi için yaylacıların ve çobanların köylerine dönmeleri yönünde uyarılarda bulundu. (DHA)

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Doğu Karadeniz kar hava durumu

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