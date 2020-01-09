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  4. Valilikten çöken binayla ilgili açıklama

Valilikten çöken binayla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

İstanbul DHA- İSTANBUL Valiliği, Beyoğlu'nda çöken bina ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul DHA- İSTANBUL Valiliği, Beyoğlu'nda çöken bina ile ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesindeki metruk bir binada, bugün saat 10.05'te çökme olayı meydana gelmiştir. Olay yerinde AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınmış ve tedbir amacıyla çevredeki bir bina tahliye edilmiştir. Yıkılan binanın güvenlik görevlisi tarafından binada kimsenin bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmakla birlikte, itfaiye ve AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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