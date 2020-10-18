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Valilikten ‘dezenfektan görünümlü sahte içki’ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 14:47 | Son Güncelleme

Zonguldak Valiliği, pandemi dolayısıyla artan dezenfektan kullanımını fırsat bilen bazı şahısların, dezenfektan görünümlü sahte içki satışına yönelmeleri üzerine denetimlere ilişkin açıklamada bulundu.Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Covid-19 salgını dolayısıyla dezenfektan kullanımının yaygınlaşması sebebiyle bazı şahısların dezenfektan görünümlü sahte içki satışına yöneldikleri bilgisi alındığı ifade edildi.Konuyla ilgili denetimlerin sıklaştırıldığı öğrenilirken açıklamada şöyle denildi:“Covid-19 salgınının baş göstermesi ile birlikte artan dezenfektan kullanımını fırsat bilen kimi şahısların, dezenfektan görünümlü sahte içki satışına yöneldikleri bilgisi alınmaktadır.

Zonguldak Valiliği, pandemi dolayısıyla artan dezenfektan kullanımını fırsat bilen bazı şahısların, dezenfektan görünümlü sahte içki satışına yönelmeleri üzerine denetimlere ilişkin açıklamada bulundu.
Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Covid-19 salgını dolayısıyla dezenfektan kullanımının yaygınlaşması sebebiyle bazı şahısların dezenfektan görünümlü sahte içki satışına yöneldikleri bilgisi alındığı ifade edildi.
Konuyla ilgili denetimlerin sıklaştırıldığı öğrenilirken açıklamada şöyle denildi:
“Covid-19 salgınının baş göstermesi ile birlikte artan dezenfektan kullanımını fırsat bilen kimi şahısların, dezenfektan görünümlü sahte içki satışına yöneldikleri bilgisi alınmaktadır. Yapılan kontrollerde piyasada bulunduğu tespit edilen ve örnekleri gösterilen sağlık malzemesinin tekel bayii, büfe gibi yerlerde satışları için izin alınıp alınmadığı kontrol edilecektir. Söz konusu malzemeler ele geçirildiğinde İl-İlçe Tarım Müdürlüklerinde ürünün Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış izinli satış veya üretim listesinde olup olmadığı belirlendikten sonra içeriği incelettirilerek usulsüzlüğü tespit edilen şahıs ya da işletmeler hakkında adli işlemler başlatılacaktır.”

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