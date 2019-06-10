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Valilikten "gençlik festivali" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 19:35 | Son Güncelleme

Van Valiliği: - "Valilik olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında bir etkinlik geçirmeleri maksadıyla gerekli tüm çabaların gösterilmesine karşın firma yetkililerinin kaymakamlığımız tarafından bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususları tamamlayamamaları dolayısıyla 2019 yılında yapılması planlanan Gezgin Fest Van Gençlik Festivali isimli organizasyona izin verilmemiştir" - "Bu süreç zarfında söz konusu etkinliğin yapılmasını isteyen veya istemeyen kesimleri, değerler üzerinden toplumumuzu kutuplaştıracak tartışmalardan uzak durmaya davet ediyoruz"

Van Valiliği, 2019 yılında yapılması planlanan "Gezgin Fest Van Gençlik Festivali" organizasyonuna izin verilmediğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Gezgin Fest Van Gençlik Festivali" adı altında geçen yıl gerçekleştirilen etkinliğe, kentin ekonomisine ve tanıtımına katacağı katkı, toplumsal kaynaşmanın pekiştirilmesi göz önünde bulundurularak valilik ve diğer kurumlar tarafından destek verildiği belirtildi.

Firma tarafından alınan güvenlik tedbirlerinin eksikliğine karşın, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda etkinlik geçirmeleri amacıyla yaklaşık bin kolluk personelinin görevlendirilerek organizasyonun sorunsuz geçmesinin sağlandığı bildirilen açıklamada, bu süreç zarfında firma yetkililerinin ilgili kurumlarla yeterli koordinasyonu sağlamadığı vurgulandı.

Bu yıl da ilgili firmanın gerekli izinleri almadan sosyal medya aracılığıyla hazırlıklara başladığı, koordinesiz ve plansız hareket etmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın hizmetleri kaliteli, etkin ve eksiksiz olarak alabilmeleri adına Gevaş Kaymakamlığımız tarafından firma temsilcileri ile görüşmeler yapılarak güvenlik başta olmak üzere bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususlar kendilerine iletilmiştir. Buna rağmen firma tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmemesi, başta güvenlik ile ilgili hususlar olmak üzere eksikliklerin tamamlanmaması üzerine Gevaş Kaymakamlığı tarafından söz konusu etkinliğe izin verilmediği firmaya bildirilerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu süreç zarfında söz konusu etkinliğin yapılmasını isteyen veya istemeyen kesimleri, değerler üzerinden toplumumuzu kutuplaştıracak tartışmalardan uzak durmaya davet ediyoruz. Valilik olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında bir etkinlik geçirmeleri maksadıyla gerekli tüm çabaların gösterilmesine karşın firma yetkililerinin Kaymakamlığımız tarafından bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususları tamamlayamamaları dolayısıyla 2019 yılında yapılması planlanan Gezgin Fest Van Gençlik Festivali isimli organizasyona izin verilmemiştir."

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açıklama GezginFest Van" festivali Valilik Van

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