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Valilikten Hasdal'da çıkan orman yangınıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 16:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valiliği Eyüpsultan Hasdal kışla mevkinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valiliği Eyüpsultan Hasdal kışla mevkinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada Fıstık Çamı ormanında yaklaşık 4 hektarlık alanda devam eden yangınının kontrol altına alındığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Orman Harekât ve İtfaiye Komuta Merkezinden alınan bilgiye göre, Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışla mevkiinde saat 12.35' te ormanlık alanda çıkan yangına; Orman Müdürlüğünden 6 arazöz ve 1 dozer, İtfaiye Müdürlüğünden 16 araç, 52 personel ve 1 adet orman helikopteriyle 12.45' te müdahale edilmiştir. Ayrıca Balıkesir' den 1 adet orman helikopteri talebinde bulunulmuştur. Orman Harekât Merkezinin talebi üzerine TEİAŞ ve BEDAŞ idarelerince bölgeden geçen yüksek ve alçak gerilim hatlarındaki enerji kesilmiş ve bölgeye 2 adet ambulans sevk edilmiştir. Fıstık Çamı ormanında yaklaşık 4 hektarlık alanda devam eden yangın kontrol altına alınmıştır. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır."

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