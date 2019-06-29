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Valilikten Heybeliada’daki yangına ilişkin açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 17:14 | Son Güncelleme

Heybeliada’da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Heybeliada’da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Valiliği’nden yangınla ilgili yapılan açıklamada 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanının zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Heybeliada Çamlimanı mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla ilgili olarak İstanbul Valiliği bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, “Bugün saat 15:00’de Adalar ilçemiz Çamlimanı mevkiinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar görmüştür. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16:30’da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına 2 adet yangın söndürme helikopteri 4 adet orman itfaiyesi ekibi müdahale etmiştir. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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