HABER
  4. Valilikten Kilyos'taki deniz kazası açıklaması 

Valilikten Kilyos'taki deniz kazası açıklaması 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 20:38 | Son Güncelleme

İstanbul DHA  İastanbul Valiliği Kilyos açıklarında dün meydana gelen bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kazanın ardından kayıp 3 balıkçı için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul DHA
İastanbul Valiliği Kilyos açıklarında dün meydana gelen bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kazanın ardından kayıp 3 balıkçı için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada; "Bugün 08.00’den itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 3 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 1 bot, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra edilmiştir.

Bu kapsamda; Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti unsurlarınca su üstü araması, Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından 3 sorti uçuş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar Gemisi tarafından 3 dalış icra edilmiş, 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşına ulaşılmıştır. Halihazırda bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaktadır, gün aydınlanana kadar devam edilecektir. Yarın sabah 08.00 itibariyle ise bugün arama kurtarma faaliyetlerine katılan
tüm ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürecektir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Silivrililer deprem sonrası sokağa döküldü Silivrililer deprem sonrası sokağa döküldü 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde sel hayatı felç ettiBirleşik Arap Emirlikleri’nde sel hayatı felç etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul depremiyle ilgili AFAD’dan yeni açıklama: Oldukça güçlü

İstanbul depremiyle ilgili AFAD’dan yeni açıklama: Oldukça güçlü

Afet uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu'dan İstanbul'daki deprem sonrası çarpıcı eleştiri!

Afet uzmanından İstanbul'daki deprem sonrası çarpıcı sözler!

İran'dan Yunanistan'a Kasım Süleyamani tepkisi! Nota verdiler!

İran'dan Yunanistan'a 'Süleymani' notası

Meteoroloji'den uyarı geldi! Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji'den 4 ile uyarı! Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak

Ümraniye'de faciadan dönüldü! Beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi!

Beton mikseri kontrolden çıktı! Faciaya ramak kala!

Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.