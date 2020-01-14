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  4. Valilik'ten Kilyos'taki tekne kazası açıklaması

Valilik'ten Kilyos'taki tekne kazası açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 19:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valiliği, Kilyos'ta meydana gelen kasasının ardından kaybolan balıkçılardan 1'i için yapılan arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü, dalış ekibi ve helikopterle yapılan aramanın ise yarın sabah gerçekleştirileceğini bildirdi.  Valiliğin açıklaması şöyle: "Kayıp 1 balıkçı için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valiliği, Kilyos'ta meydana gelen kasasının ardından kaybolan balıkçılardan 1'i için yapılan arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü, dalış ekibi ve helikopterle yapılan aramanın ise yarın sabah gerçekleştirileceğini bildirdi.
Valiliğin açıklaması şöyle:
"Kayıp 1 balıkçı için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Gece süresince bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile sabah gün aydınlanana kadar su üstü aramasına devam edilecektir. Yarın sabah 08.00'dan itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, 1 Dalış Timi ve 1 Helikopter ile su üstü araması yapılacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından da su altı aramasına devam edilecektir."

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