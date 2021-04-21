Valilikten o bölgede yaşayanlara seyahat uyarısı: İl ve ilçe dışına çıkmayın!

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. İlçe ve köylerde vakalarda artış yaşandığı aktarılan açıklamada, zorunlu haller dışında seyahat edilmemesi tavsiye edildi.

'KENDİ İZOLASYONUMUZU UYGULAMAYA DEVAM EDELİM'

Salgınla mücadelede tedbirlere sıkı şekilde riayet edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son birkaç günde ilçe merkezimiz ve köylerimizdeki vaka sayıları olağanüstü derecede artmıştır, artmaya da devam etmektedir. Bulaşın temelde 2 nedeni bulunmaktadır, hiçbir zorunluluk bulunmamakta iken yapılan il ve ilçe dışı seyahatler ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamak. Lütfen, vaka ve bulaş artışını engellemek amacıyla kendi izolasyonumuzu ve tedbirlerimizi sıkı bir şekilde uygulamaya devam edelim."

AA

