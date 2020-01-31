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Valilikten Suriyelilere 13 Mart uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği, kentte bulunan Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği, kentte bulunan Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı.
Yazılı açıklamada, "İstanbul'da 'Geçici Koruma Kapsamı'nda bulunan 479 bin 420 Suriyeli'nin beyan ettikleri ikamet adresleri ile MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) ve GÖÇNET sistemlerindeki adreslerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla, 15 Kasım-31 Aralık 2019 tarihleri arasında "Adreste Kontrol ve Veri Güncelleme Çalışması' yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, beyan edilen
ikamet adresleri ile MERNİS ve GÖÇNET sistemlerindeki bazı adresler arasında uyuşmazlıklar olduğu ve güncel olmadığı tespit edilmiştir" dedi.
Açıklama şöyle devam etti:
"6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde kayıt altında bulunan; Geçici Koruma Sahibi Suriyelilerin adreslerini güncellemeleri için ikamet ettikleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne 13 Mart 2020 Cuma akşamı mesai bitimine kadar şahsen başvuru yapmaları zorunludur. İkamet adresi güncel olmayan 'Geçici Koruma Sahibi' Suriyelilerin; Kamu kurumları / Eğitim (Okullar), sağlık (Hastaneler\Eczaneler), işyerleri, bankalar, sosyal yardım kuruluşları v.b. yerlerden yararlanmada zorluk yaşayabilecekler, bazı durumlarda ise kamu hizmetlerine erişimleri askıya alınacaktır"

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