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Valilik'ten Susurluk Çayı'ndaki balık ölümleriyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 14:24 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Susurluk Çayı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, Bursa il sınırları içerisinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı, ölü balıkların Balıkesir'in Susurluk ilçesi yönünden geldiği belirtildi.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Susurluk Çayı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, Bursa il sınırları içerisinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı, ölü balıkların Balıkesir'in Susurluk ilçesi yönünden geldiği belirtildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçerek, Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen Susurluk Çayı'nda, toplu balık ölümleri yaşandı. Çayın Çeltikçi Mahallesi bölümünde, balıklar kıyıya vurdu. Balık ölümleri, mahallede tedirginliğe yol açtı. Her yıl ekim ayında ölü balıkların kıyıya vurduğunu belirten bölge sakinleri, çaydan ağır bir koku yayıldığını, yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.
Basında da geniş yer bulan balık ölümleriyle ilgili Bursa Valiliği harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce de ölü balıklardan numuneler alındı.
Valilik, balık ölümleriyle ilgili açıklama yaptı. Bölgede yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı, ölü balıkların Susurluk ilçesi yönünden geldiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Basında yer alan İlimiz Mustafakemalpaşa İlçesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki balık ölümleri haberine istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; ilimize Balıkesir İli Susurluk ilçesinden gelen Susurluk Çayı'nda balık ölümleri olduğu, Çeltikçi Mahallesi'nde DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan su seddesinde ölü balıkların toplandığı, Çeltikçi Mahallesi ile Susurluk ilçesi sınırı arasında Bursa İli sınırlarımız tarafında herhangi bir sanayi tesisi olmadığından atık su deşarjı olmadığı ve ölü balıkların suyun akış yönü olan Susurluk ilçesi istikametinden geldiği, konu ili ilgili olarak Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de bilgi verilmiştir. Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce de ölü balıklardan numuneler alınmış olup, sonucu beklenmektedir."

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