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Valilikten Telabyad’daki saldırıyla ilgili açıklama

22.02.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Valiliği, Telabyad’da PKK/KCK-PYD/YPG’li teröristler tarafından kontrol noktasına düzenlenen ve 2 Suriye Milli Ordusu askerinin hayatını kaybettiği, 7’sinin ise yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.Şanlıurfa Valiliği, PKK/KCK-PYD/YPG’li teröristler tarafından Suriye’nin Telabyad kentine bağlı Ayn İsa beldesindeki kontrol noktasına düzenlenen ve 2 Suriye Milli Ordusu askerinin hayatını kaybettiği, 7’sinin ise yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliği, Telabyad’da PKK/KCK-PYD/YPG’li teröristler tarafından kontrol noktasına düzenlenen ve 2 Suriye Milli Ordusu askerinin hayatını kaybettiği, 7’sinin ise yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Şanlıurfa Valiliği, PKK/KCK-PYD/YPG’li teröristler tarafından Suriye’nin Telabyad kentine bağlı Ayn İsa beldesindeki kontrol noktasına düzenlenen ve 2 Suriye Milli Ordusu askerinin hayatını kaybettiği, 7’sinin ise yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, “22.02.2021 tarihinde, saat 12.00 sıralarında Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Telabyad’a bağlı Ayn İsa beldesindeki kontrol noktasına PKK/KCK-PYD/YPG’li teröristlerce yapılan ısı güdümlü Roket Atar (TOW) saldırısı sonucu; Suriye Milli Ordusuna mensup 2 asker şehit olmuş, 7 asker de yaralanmıştır. Yaralı SMO askerleri Telabyad Hastanesindeki ilk tedavilerinin ardından Akçakale Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Hain saldırıyı gerçekleştiren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü lanetliyor, alçak saldırıda şehit olan Suriye Milli Ordusu mensuplarına Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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