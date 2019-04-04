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Valilikten vatandaşlara “dere yataklarından uzak durun” uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 18:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valiliği, Batman Baraj kapaklarının açılarak Batman Çayı yatağına su bırakılma olasılığı nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, gerek bölgede meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı, gerekse havaların ısınması neticesinde havzada biriken kar kütlelerinin ani erimesi sonucu Batman Barajı göl havzasına EÜAŞ tarafından tam kapasite enerji üretildiği halde, baraj gölünde su seviyesinin hızla yükselmeye devam ettiğinin gözlendiği belirtildi.

Diyarbakır Valiliği, Batman Baraj kapaklarının açılarak Batman Çayı yatağına su bırakılma olasılığı nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, gerek bölgede meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı, gerekse havaların ısınması neticesinde havzada biriken kar kütlelerinin ani erimesi sonucu Batman Barajı göl havzasına EÜAŞ tarafından tam kapasite enerji üretildiği halde, baraj gölünde su seviyesinin hızla yükselmeye devam ettiğinin gözlendiği belirtildi. Açıklamada, “Bu nedenle Batman Barajı ve HES tesislerinin güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu ihtiyaç halinde Batman Barajı’nda dolusavak kapaklarından Batman Çayı yatağına su bırakılması olasılığı bulunmakta olup, vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarına karşı dere yataklarından uzak durmaları ve herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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