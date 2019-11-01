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Valilikten vatandaşlara ‘karbonmonoksit zehirlenmesi’ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:12 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bir açıklama yaparak, vatandaşların gerekli önlemleri alması için uyarılarda bulundu.Vali Kaymak açıklamasında, "Yaz mevsiminin sona erip kış mevsimine gireceğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı önlemler alması önemlidir.

Samsun Valisi Osman Kaymak, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bir açıklama yaparak, vatandaşların gerekli önlemleri alması için uyarılarda bulundu.
Vali Kaymak açıklamasında, "Yaz mevsiminin sona erip kış mevsimine gireceğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı önlemler alması önemlidir. Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, kombi zehirlenmeleri her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Baca temizliği düzenli olarak yapılmayan kombiler ve özellikle lodosa bağlı olarak sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle maalesef ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de zaman zaman zehirlenme vakaları yaşanmaktadır. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın karbonmonoksit zehirlenmesi konusunda hassasiyet göstermesi, olumsuz bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirleri alması, yılda en az bir defa kombi bacası ve diğer bacaların temizliğinin mutlaka yetkili kişilerce yapılması, özellikle lodosun etkili olduğu günlerde soba yakılmasına dikkat edilmesi, sobadan çıkan zehirlenmeleri önlemek için yatmadan önce sobanın söndüğünden emin olmaları hayati önem arz edecektir” dedi.

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