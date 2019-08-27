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Valilikten vatandaşlara uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği, kendilerini savcı, polis ve MİT mensubu olarak tanıtarak para talep eden kişilere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde son günlerde vatandaşlarımızın ev ve cep telefonların arayıp, kendilerini savcı, polis, MİT mensubu ve benzer unvanlar kullanarak tanıtan şahıslar tarafından ‘kimlik bilgileriniz, banka hesaplarınız ele geçirilmiş, operasyon yapıyoruz, banka kart bilgilerinizi bize söyleyin, şahıslar paranızı çekmeden biz devlet bankalarına sizin adınıza yatıralım paranızı güvence altına alalım, bankada bulunan paranızı çekin, yanınıza göndereceğim polis memurunu teslim edin’ şeklinde aldatıcı sözlerle bazı vatandaşlarımızın kandırıldığı ve mağdur edildiği tespit edilmiştir.

Samsun Valiliği, kendilerini savcı, polis ve MİT mensubu olarak tanıtarak para talep eden kişilere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde son günlerde vatandaşlarımızın ev ve cep telefonların arayıp, kendilerini savcı, polis, MİT mensubu ve benzer unvanlar kullanarak tanıtan şahıslar tarafından ‘kimlik bilgileriniz, banka hesaplarınız ele geçirilmiş, operasyon yapıyoruz, banka kart bilgilerinizi bize söyleyin, şahıslar paranızı çekmeden biz devlet bankalarına sizin adınıza yatıralım paranızı güvence altına alalım, bankada bulunan paranızı çekin, yanınıza göndereceğim polis memurunu teslim edin’ şeklinde aldatıcı sözlerle bazı vatandaşlarımızın kandırıldığı ve mağdur edildiği tespit edilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan vali, kaymakam, savcı, MİT mensubu veya polis telefon veya herhangi bir iletişim yoluyla vatandaşlarımızı arayıp kesinlikle para talep etmemektedir. Kendilerini vali, kaymakam, özel kalem müdürü, savcı, mit mensubu veya polis gibi unvanlar kullanarak tanıtan ve para talep eden kişilerin dolandırıcı olduğun bilinmeli ve bu kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın İl Emniyet Müdürlüğü’nün 155 veya İl Jandarma Komutanlığının 156 numaralı telefonlarına ihbarda bulunması önem arz etmektedir. Suçla mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

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