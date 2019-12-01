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Valilikten, yerel gazete sahibine saldırıya olayına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 10:31 | Son Güncelleme

IĞDIR Valiliği, yerel gazete sahibi Metin Işık'ın uğradığı saldırı sonucu yaralanması olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Valiliği, yerel gazete sahibi Metin Işık'ın uğradığı saldırı sonucu yaralanması olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olaya karışan 4 kişinin, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığının belirtildiği açıklamada, konunun titizlikle takip edildiği bildirdi.
Topçular Mahallesi, Şair Fuzuli Sokak'ta 27 Kasım akşamı yerel gazete sahibi Metin Işık, camide namaz kıldıktan sonra evine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Işık'ın önü, elleri sopalı grup tarafından kesildi. Sopa ve yumruklarla Metin Işık'ı döven saldırganlar, kaçtı. Yaralanan Işık, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavisinin ardından polis merkezine giden Metin Işık, saldırganlardan şikayetçi oldu.
VALİLİK: 4 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI
Iğdır Valiliği, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Olayın titizlikle takip edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"27 Kasım 2019 günü saat 17.20 sıralarında ilimiz Bağlar Mahallesi'nde bulunan Hacı Hacer Camii önünde meydana gelen olayla ilgili olarak, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde; 5 kişilik bir grup tarafından (M.I) isimli şahsın darp edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine emniyet birimlerimizce failler kısa sürede tespit edilerek, Savcılık talimatı ile dördünün polis merkezince ilk ifadeleri alınmış, diğer şüpheliye de ulaşılarak il dışında olduğu tespit edilmiştir. İlimizde sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan (M.I) isimli şahsa yönelik yapılan saldırıda olaya karışan şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, kolluk kuvvetlerimizce konu titizlikle takip edilmektedir."

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