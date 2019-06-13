"Valimize hakaretten dolayı özür dilesin"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "CHP’nin adayı gerçekten 'bu örgütlerin desteğine ihtiyacım yok' diyorsa, kalkıp çok açık bir şekilde ‘ben PKK ve FETÖ’yü birer terör örgütü olarak görüyorum. Bunlar aşağılık, namussuz, bu millete düşman terör örgütleridir. Bu örgütlerin desteğini asla kabul etmiyorum ve bunlardan oy da istemiyorum.’ Hodri meydan." dedi.

Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer AK Parti ilçe başkanlığını ziyaret ettikten sonra İstinye çarşıda esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve 23 Haziran seçimi için AK Parti adayı Binali Yıldırım'a destek istedi.

Kurtulmuş, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde Borsa İstanbul’da şehit olan Fatih Satır’ın babası Turan Satır’la da görüştü.

Sarıyerspor yönetimini de ziyaret eden Kurtulmuş, Sarıyer Meydan ve Hacıosman’daki AK Parti seçim çadırlarını ziyaret etti. Kurtulmuş, her iki yerde de CHP standını ziyaret ederek, partililerle tokalaştı, başarılar diledi.

Hacıosman'daki AK Parti standında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, 23 Haziran seçimi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, halkın Binali Yıldırım’ı seçeceğini söyledi.