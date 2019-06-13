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"Valimize hakaretten dolayı özür dilesin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 19:48 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "CHP'nin adayı gerçekten 'bu örgütlerin desteğine ihtiyacım yok' diyorsa, kalkıp çok açık bir şekilde ‘ben PKK ve FETÖ’yü birer terör örgütü olarak görüyorum. Bunlar aşağılık, namussuz, bu millete düşman terör örgütleridir. Bu örgütlerin desteğini asla kabul etmiyorum ve bunlardan oy da istemiyorum.’ Hodri meydan."

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "CHP’nin adayı gerçekten 'bu örgütlerin desteğine ihtiyacım yok' diyorsa, kalkıp çok açık bir şekilde ‘ben PKK ve FETÖ’yü birer terör örgütü olarak görüyorum. Bunlar aşağılık, namussuz, bu millete düşman terör örgütleridir. Bu örgütlerin desteğini asla kabul etmiyorum ve bunlardan oy da istemiyorum.’ Hodri meydan." dedi.

Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer AK Parti ilçe başkanlığını ziyaret ettikten sonra İstinye çarşıda esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve 23 Haziran seçimi için AK Parti adayı Binali Yıldırım'a destek istedi.

Kurtulmuş, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde Borsa İstanbul’da şehit olan Fatih Satır’ın babası Turan Satır’la da görüştü.

Sarıyerspor yönetimini de ziyaret eden Kurtulmuş, Sarıyer Meydan ve Hacıosman’daki AK Parti seçim çadırlarını ziyaret etti. Kurtulmuş, her iki yerde de CHP standını ziyaret ederek, partililerle tokalaştı, başarılar diledi.

Hacıosman'daki AK Parti standında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, 23 Haziran seçimi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, halkın Binali Yıldırım’ı seçeceğini söyledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun öncesinde kimsenin pek tanımadığını, pozitif bir profil çizdiğini ama ramazan bayramından sonra bu durumun değiştiğini söyleyen Kurtulmuş, "Zorlukla karşılaştığında yüzündeki maskesi düştü, yüzündeki sırları döküldü. Örneğin Ordu havaalanındaki yapmış olduğu, vali beye yapmış olduğu hakaretler, oradaki tavırlar, tarzlar. Ondan sonra Binali beyin moderatörden soru istediği yönündeki açıklamaları ve başka açıklamaları… Bütün bunlar gösterdi ki, CHP’nin adayı istemediği bir durumla karşılaştığında hemen telaşa kapılan, sinirlenen, yüzündeki maskesini düşüren bir kişiliğe sahip olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bunu halkımız yakinen görüyor." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "CHP’nin adayı gerçekten 'bu örgütlerin desteğine ihtiyacım yok' diyorsa, kalkıp çok açık bir şekilde ‘ben PKK ve FETÖ’yü birer terör örgütü olarak görüyorum. Bunlar aşağılık, namussuz, bu millete düşman terör örgütleridir. Bu örgütlerin desteğini asla kabul etmiyorum ve bunlardan oy da istemiyorum.’ Hodri meydan. Bunu söylesin." dedi.

Ramazan Bayramı'nda Ordu’da olduğunu ve Ordu havalimanında nelerin yaşandığını çok iyi bildiğini anlatan Kurtulmuş, İmamoğlu’nun söylediği sözlerden dolayı özür dilemesi gerektiğini vurgulayarak, "Efendim ‘valiniz itlik yapmıştır.’ gibi sözler söylemesi kabul edilemez. İkinci kabul edilemez olan da, bu ayan beyan ortadayken, ses kayıtları, görüntü kayıtlarıyla ortadayken ‘ben itlik demedim, basitlik dedim’ şeklinde bunu tevil etmeye kalkması da asla kabul edilemez. Esas basitlik budur. Bir daha çağrı yapıyorum, Ordu valimize yaptığı hakaretten dolayı özür dilesin. Kendi açısından da bu meseleyi bir şekilde daha doğru bir tonda daha doğru bir üslupla kapatmış olsun." diye konuştu.

Kurtulmuş, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla İstanbul’da yoğun bir çalışma verdiklerini ve halkın Binali Yıldırım’ı seçeceğine inandığını söyledi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

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