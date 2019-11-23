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Valinin 'diş' anısı diş hekimi öğrencilerini güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:04 | Son Güncelleme

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenim görmeye başlayan 247 öğrenci için önlük giyme töreni düzenlendi.

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenim görmeye başlayan 247 öğrenci için önlük giyme töreni düzenlendi. Törende, Vali Okay Memiş'in üniversite yıllarında yaşadığı diş tedavisi sırasında yaşadığı anısı salondakileri güldürdü.
Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan diş hekimliği günü ve önlük giyme törenine, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan University Ranking By Academic Performance'ın (URAP) yayımladığı sıralamada Türkiye'de ikinci olduğunu vurguladı.
‘DİŞ HEKİMLİĞİ EL SANATI’
Sağlıkta çok ileri noktalara gelindiğini söyleyen Başkan Mehmet Sekmen, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Diş hekimliğinin el sanatı olduğunu aktaran Sekmen, "Bu fakülteye girdiniz. Önlüğünüzü giyin ve gerek resmi yerlerde gerekse serbest çalışılan yerlerde bir diş hekiminin yanında görev alın. Bu meslek el sanatı, elinizin yetenekli olması lazım. Biz bu mesleği kuyumcu mesleğine, hatta tornacı mesleğine benzetiriz. Gittiğinizde diş hekimi birtakım dokunuşlarla sizi hemen kısa sürede tedavi edebilir. Bu tavsiyemi unutmayın. Bazı arkadaşlarınız size şöyle diyebilir 'Aman Fatma daha çok süre var nasıl olsa öğreniriz.' İlk günden başlayın, severek yapın" diye konuştu.
VALİ MEMİŞ’İN ANISI GÜLDÜRDÜ
Ağız sağlığına çok önem verdiğini aktaran Vali Okay Memiş ise öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Üniversite yıllarında diş tedavisi görürken yaşadığı bir anısını anlatan Memiş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ikinci sınıftayken Çapa'da diş tedavisine gittiğini hatırlattı. 5'inci sınıftaki bir öğrencinin kendisine tedavi uyguladığını belirten Memiş, "O dönemlerde bir abimiz vardı ve bana 'Ne olacaksın?' diye sorunca 'Kaymakam' dedim. Her girişimde önünü ilikliyor, 'Kaymakam Bey hoş geldin?' diye bana takılıyordu. Çok iyi bir tedavi sürecinden geçtik. Bir ara o yoktu ve başka bir hanımefendi ilgilendi benimle. Dişim biraz ağrıyor, kanal tedavisi olacağım. 'Ağrıyor. İğne falan vurmayacak mısın?' deyince 'Yok benim kontrol etmem lazım' dedi. Dişime bir dokundu. Ben kendimi kaybettim, acı şokuna girdim. Hafiften baygınlık geçirdim, kendime geldiğimde profesörler başımdaydı. Sonra o abi dedi ki, 'Sen beni bıraktın başkasına gittin, bak onun için öyle oldu' diye takıldı" demesi salondakileri güldürdü.
Konuşmaların ardından protokol ve akademisyenler öğrencilere beyaz önlüklerini giydirdi.

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