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Valinin konvoyundaki polis motosikletine belediye otobüsü çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 14:40 | Son Güncelleme

DENİZLİ Valisi Hasan Karahan'ın makam otomobiline eskortluk yapan trafik ekibinde görevli polis memuru İbrahim Tezcan'ın motosikletine belediye otobüsü çarptı.

Valinin konvoyundaki polis motosikletine belediye otobüsü çarptı: 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Valisi Hasan Karahan'ın makam otomobiline eskortluk yapan trafik ekibinde görevli polis memuru İbrahim Tezcan'ın motosikletine belediye otobüsü çarptı. Yaralanan Tezcan'ın yardımına Vali Hasan Karahan ve Özel Kalem Müdürü Girne Şamlıoğlu koşup, ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Denizli Vali Hasan Karahan, bugün saat 11.30 sıralarında açılış törenine katılmak üzere makam otomobiline bindi. Vali Karahan'ın makam aracı Gazi Bulvarı'na çıkmak üzereyken, araca eskortluk yapan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı 'Şahin timi'nde görevlisi polis memuru İbrahim Tezcan yönetimindeki 20 A 5544 plakalı motosiklete, Ali Osman Karakoç yönetimindeki 20 BLD 33 plakalı belediye otobüsü çarptı. Polis memuru Tezcan çarpmanın şiddetiyle yola fırladı. Vali Hasan Karahan, beraberindeki Valilik Özel Kalem Müdürü Girne Şamlıoğlu ile hemen araçtan inip, Tezcan'ın yanına koşarak, ilk müdahaleyi yaptı. Başından ve sol ayak topuğundan yaralanan İbrahim Tezcan, tedavisi için ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Otobüs sürücüsü Ali Osman Karakoç gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına da incelemek üzere el koydu.
Öte yandan, kaza yapan belediye otobüsündeki yolcular, arkadan gelen başka otobüslere bindirilerek, yolculuklarına devam etmeleri sağlandı.

FOTOĞRAFLI

Valinin konvoyundaki polis motosikletine belediye otobüsü çarptı: 1 yaralıValinin konvoyundaki polis motosikletine belediye otobüsü çarptı: 1 yaralıValinin konvoyundaki polis motosikletine belediye otobüsü çarptı: 1 yaralıValinin konvoyundaki polis motosikletine belediye otobüsü çarptı: 1 yaralı

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