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Valinin makam aracının düşen plakasını bulup, teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 01:38 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer'in trafikte seyir halindeyken düşen makam aracının plakası, arkasındaki araçta bulunan Mustafa Cengiz tarafından bulunup valiliğe teslim edildi.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer'in trafikte seyir halindeyken düşen makam aracının plakası, arkasındaki araçta bulunan Mustafa Cengiz tarafından bulunup valiliğe teslim edildi.

Vali Yunus Sezer'in içinde bulunduğu makam aracının ön tarafında bulunan '71 0001' numaralı resmi plaka, bugün öğle saatleride kent merkezinde seyir halindeyken düştü. Vali Sezer'in aracının arkasındaki araçta bulunan Mustafa Cengiz, durumu fark etti. Sürücüyü durduran Cengiz, düşen plakayı aldı. Cengiz, plakayı valiliğe giderek görevlilere teslim etti. Cengiz, plaka elindeyken çektiği videoyu, "Valimizin aracı plakayı önümüzde düşürdü. Biz de gereğini yaptık ve aracın plakasını alarak Kırıkkale Valiliği'ne teslim ettik. İnşallah Sayın Valimizle de bir gün tanışmak istiyoruz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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