Valisi Akbıyık Bedirhan bebeği şehit eden terörist yakalandı (2)

BUGÜN İKİNCİ TERÖRİST DE DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Hakkari Valiliği, Bedirhan bebek ile annesinin şehit edilmesi olayına ilişkin bugün ikinci teröristin de Diyarbakır'da yakalandığını açıkladı. Hakkari Valiliği'nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı; "31 Temmuz 2018 tarihinde Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan KARAKAYA ve bebeği Bedirhan KARAKAYA’nın şehit edilmesi olayının faili olarak yakalanan Azat (K) Metin DAŞDEMİR ile birlikte eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu Evin SEVİM, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Diyarbakır İlinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

HAKKARİ,(DHA)

