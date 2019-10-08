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Valisi Ayhan'ı duygulandıran sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:48 | Son Güncelleme

 SİVAS Valisi Salih Ayhan'a katıldığı bir televizyon programında hayatı ile ilgili sürpriz bir belgesel izletildi.

SİVAS, (DHA)- SİVAS Valisi Salih Ayhan'a katıldığı bir televizyon programında hayatı ile ilgili sürpriz bir belgesel izletildi. Anne ve babasının sözlerini duyan Vali Ayhan gözyaşlarına hakim olamadı.

Uydu üzerinden yayın yapan Kanal 58 televizyonu Sivas Valisi Salih Ayhan'ı konuk etti. Muhammed Saygı'nın hazırlayıp sunduğu 'Gündem Özel' adlı programın ilk bölümünde Sivas'ta yapılan çalışmalar değerlendirildi. Programın ikinci bölümünde ise çekimi Bayburt ilinde yapılan ve Vali Salih Ayhan'ın hayat hikayesinin anlatıldığı 'Sultanşehrin Valisi Salih Ayhan' isimli belgesel yayına girdi. Sürpriz olarak hazırlanan belgesel yayına girer girmez ilk sahnede Vali Ayhan'ın annesi Şahibe Ayhan, "Kara gözlüm, mühür gözlüm, Salih, kuzum", babası Ednail Ayhan'ın ise "Salih, oğlum ben seni çok seviyorum" sözlerini duyan Vali Salih Ayhan gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık 1 saatlik belgeselde Vali Ayhan'ın doğduğu günden itibaren ilkokul, ortaokul, lise, üniversite yıllarının da ele alındığı belgeselde Vali Ayhan'ın doğup büyüdüğü Bayburt'un Demirözü ilçesi Çiftetaş Mahallesi'nde geçen çocukluk yıllarına ait anıları akrabaları ve komşuları tarafından dile getirildi. Belgeselde Sivas Valisi Salih Ayhan'ın Bayburt Yatılı Bölge Okulu'nda okuduğu dönemleri ise aynı sırayı, aynı ranzayı paylaştığı arkadaşları anlattı. Kardeşlerinin de özel anılarını paylaştığı belgeselde evlilik dönemini ise Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan dile getirdi. Tamamlanması yaklaşık beş ay süren belgeselin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen Vali Ayhan, çalışmanın kendisine çok güzel bir hediye olduğunu ve hiç şüphesiz çok önemli mesajlar verdiğini dile getirerek teşekkür etti.

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