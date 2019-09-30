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Valiz hazırlamanın pratik yolları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

Tatile çıkarken valiz hazırlamak, gideceğiniz şehir, mevsim şartları, mekan ve konaklama süresine göre değişiklik gösteriyor.Alternatif bilet fiyatları sunan obilet.com uzmanları, tatil rotasını belirlendikten sonra seyahatte gerekli olan en temel eşyaların minimum listesini yaparak işe başlanılmasını tavsiye ediyor.Uzmanlar, "Seyahatte en önemli detay, gideceğiniz mekana ve mevsim koşullarına göre kendinize kombin oluşturmak.

Valiz hazırlamanın pratik yolları

Tatile çıkarken valiz hazırlamak, gideceğiniz şehir, mevsim şartları, mekan ve konaklama süresine göre değişiklik gösteriyor.
Alternatif bilet fiyatları sunan obilet.com uzmanları, tatil rotasını belirlendikten sonra seyahatte gerekli olan en temel eşyaların minimum listesini yaparak işe başlanılmasını tavsiye ediyor.
Uzmanlar, "Seyahatte en önemli detay, gideceğiniz mekana ve mevsim koşullarına göre kendinize kombin oluşturmak. Bavula yerleştirmek için oluşturduğunuz alternatiflerle seyahatinizde ne giyeceğinize hızlıca karar verebilir, belirlediğiniz kıyafet kombinleriyle bavula fazladan eşya alma durumunu da engellemiş olursunuz. Yanınıza ne alacağınıza karar verip listenizi hazırladıktan sonra kıyafetlerinizi fazla kırışmayan kumaşlardan tercih etmeye çalışın. Kıyafetlerinizi katlamak yerine rulo yaparak yan yana sıralamak, size üst üste istiflemekten çok daha fazla alan sağlayacaktır. Unutmayın sağladığınız her boş alanla, sevdiğiniz bir eşyayı daha yanınıza alabilirsiniz" dedi.
Boşlukları aksesuarlarınızla doldurun
Valizde ayakkabı ve kişisel bakım ürünlerinin alt kısma yerleştirilmesini tavsiye eden uzmanlar, "Kalan boşluklara aksesuarlarınızı ya da ihtiyaç duyduğunuz diğer eşyalarınızı alabilirsiniz. USB bellek, selfie çubukları, saç tokaları, çoraplar, güneş gözlüğü ve okuma gözlüğü gibi küçük aksesuarlarınızı rahatlıkla kıyafetlerinizin arasına sıkıştırabilirsiniz. Kalan boş yerler, seyahatten aldığınız hediyeler için size alan oluşturacaktır. Değerli eşyalarınızı -varsa- ilaç kutularının içine koyarak alandan tasarruf edip eşyalarınızın güvenliğini de sağlayabilirsiniz.
Valiz hazırlama sırasında dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de yanınıza alacağınız sıvılar. El bagajı ile seyahat ediyorsanız 100 ml’den büyük sıvıları yanınızdan taşıyamazsınız. Bu sebeple sıvıları küçük kaplara bölüp valiziniz hafiflemesini sağlayabilirsiniz.
Taşımayı planladığınız şampuan, krem gibi sıvıları küçük kaplara, şişelere bölmek; uçuş güvenliği açısından sorun yaşamanızı da engeller" dedi.

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