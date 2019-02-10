Valiz içinde bulunan kadın cesedi için savcılıktan açıklama

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Boludağı Bakacak mevkiinde D-100 karayolu kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili olarak açıklama yaptı.
Açıklamada, “10.02.2019 tarihinde Düzce İli Kaynaşlı ilçesi Boludağı mevkiinde uçurumun 6 metre aşağısında iki hurdacı tarafından valiz içerisinde kimliği tespit edilemeyen bir bayan cesedi bulunmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup; Cumhuriyet savcımız eşliğinde olay yeri inceleme ve ölü muayene işlemleri tamamlanan bozulmuş ceset kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmekte olup şüpheli/şüphelilerin tespitine çalışılmaktadır” denildi.
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