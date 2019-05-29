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Valize gizlenmiş uyuşturucu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 15:32 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir yolcu minibüsündeki valizin alt kısmına gizlenmiş 4 kilo 320 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 4 kilo 320 gram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova'ya bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada, valizin taban kısmına gizlenmiş 4 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
eroin Hakkari uyuşturucu Yüksekova

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