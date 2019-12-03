Valize saklanmış 102 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Erzurum’un Uzundere ilçesinde, Artvin’den gelen bir otomobilin bagaj kısmında valiz içerisine saklanmış vaziyette 102 şişe kaçak alkol ve 50 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında Uzundere ilçesinde yapılan kontrollerde, Artvin’den Erzurum istikametine gitmekte olan 3 şüpheli şahsın içerisinde bulundukları aracın bagaj kısmında valiz ve karton kutular içerisinde 102 şişe (102 litre) kaçak alkollü içki ve 50 karton (500 paket) kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

