HABER

Valizinde 10 kertenkeleyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 17:10 | Son Güncelleme

Valizinde 10 kertenkeleyle yakalandı

Avustralya'nın Sidney havalimanında kontrol sırasında valizinden 10 çakıl sırtlı kertenkele çıkan kişi gözaltına alındı.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, ismi açıklanmayan Japonya vatandaşı 46 yaşında bir kişinin, ülkesine gitmek üzere geldiği Sidney havalimanındaki kontrol sırasında valizinden plastik kaplar içine gizlenmiş 10 çakıl sırtlı kertenkele çıktı.

Avustralya Sınır Gücü yetkilileri, kertenkelelerle yakalanan kişinin, ülkeye özgü hayvan türü kaçakçılığı yapmaktan gözaltına alındığını kaydetti.

Havalimanında el konulan çakıl sırtlı kertenkelelerin Taronga Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceği belirtildi.

PARTNERHepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!Hepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!
Kokain yüklü geminin her hareketi izlenmişKokain yüklü geminin her hareketi izlenmiş
Yörüklerin tarihi Osmangazi’de konuşulacakYörüklerin tarihi Osmangazi’de konuşulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Kertenkele sidney

En Çok Okunan Haberler

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kartal'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Annesiz, babasız yaşam savaşı! Penceresiz evde yardım bekliyorlar

Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı)

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.