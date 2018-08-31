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Valizinde '3 bin paket kaçak sigara' ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 01:40 | Son Güncelleme

Sivas’ta, İran uyruklu 6 yolcunun valizinde, 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Sivas karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj kısmında bulunan ve İran uyruklu yolcular T.A., A.F., M.B., S.A., F.M. ve A.A.'ya ait valizler arandı.

İran uyruklu kişilerin valizinde '3 bin paket kaçak sigara' ele geçirildi

Yapılan aramada 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde yapılan aramada da bir miktar kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

İran uyruklu kişilerin valizinde '3 bin paket kaçak sigara' ele geçirildi

Şüphelilere 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan cezai işlem yapıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kaçak sigara operasyonu

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