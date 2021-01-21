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Valizinde taşıdığı uyuşturucuyla yakalandı

21.01.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Valizinde taşıdığı uyuşturucuyla yakalandı

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin valizinde taşıdığı uyuşturucu maddesine de el konuldu.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. 18 Ocak Pazartesi günü Çanakkale’nin Ezine ilçesinde satmak için uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.
A.Ö. isimli şüpheli şahıs aracıyla Ezine ilçe girişinde durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araç, valiz ve üst aramasında 578 gram daralı esrar maddesi ele geçirildi.
A.Ö.’nün yapılan sorgulamasında daha önce Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan arandığı tespit edilirken, valizinden çıkan uyuşturucu maddelere de el konuldu.

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