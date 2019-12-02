Valizinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin durdurduğu yolcu otobüsündeki bir yolcuya ait valizde 3 kilo 208 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde oluşturulan uygulama noktasında, kontroller yaptı. Durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken M.S.Ç.'nin üzeri ve valizi arandı. Yapılan detaylı aramada, şüphelinin valizinde zulalanmış 3 kilo 208 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

