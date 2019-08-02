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Valla Kanyonu’ndan geçiş yapan sporcunun ayağı kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 18:00 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen “3.

Valla Kanyonu’ndan geçiş yapan sporcunun ayağı kırıldı

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen “3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali” kapsamında Valla Kanyonu’ndan geçiş yapan bir kadının ayağı kırıldı.
Pınarbaşı’nda düzenlenen 3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında ilçeye gelen yaklaşık 19 kişilik sporcu grup, dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu’na giriş yaptı. Valla Kanyonu’na giriş yaptıktan kısa bir süre sonra kanyonda ilerleyen sporculardan Zeynep Yıldırım’ın sol ayağı kırıldı. Ayağı kırılan Zeynep Yıldırım için arama kurtarma ekipleri devreye girdi. Zeynep Yıldırım, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına ait helikopter ile bulunduğu yerden alınarak Horma Kanyonu kamp alanına götürüldü. Burada ambulansa alınan Yıldırım, ardından tedavi edilmek üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Valla Kanyonu’ndan geçiş yapan sporcunun ayağı kırıldı

Valla Kanyonu’ndan geçiş yapan sporcunun ayağı kırıldı

Valla Kanyonu’ndan geçiş yapan sporcunun ayağı kırıldı

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