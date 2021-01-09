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  4. ‘Vallahi drift atmadım’ dedi, mahallelinin cep telefonu görüntüsüyle yakayı ele verdi

‘Vallahi drift atmadım’ dedi, mahallelinin cep telefonu görüntüsüyle yakayı ele verdi

09.01.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Antalya’da sokak ortasında drift atan sürücü mahalleli tarafından cep telefonuyla kayda alındı, ihbar edilerek polis tarafından yakalandı.

Antalya’da sokak ortasında drift atan sürücü mahalleli tarafından cep telefonuyla kayda alındı, ihbar edilerek polis tarafından yakalandı. Polise ve gazetecilere ısrarla drift yapmadığını savunan sürücü, “Ben söyleyeyim sen yaz abi. Abiler ‘drift atıyor’ demiş. Görüntüleri görmek istiyorum. Dün gece de 7 bin 500 lira ceza yedim. İlçede en fazla ceza yiyen kişiyim” dedi. Sürücüye sokağa çıkma kısıtlaması ihlali, drift atmak ve daha farklı birçok ihlalden toplam 16 bin lira para cezası uygulandı.
Serik ilçesi Kökez Mahallesi’nde sokakta bir sürücünün otomobille drift attığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bu sırada mahalleden bazı vatandaşlara, drift anını da cep telefonluyla kaydetti. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Fatih Y.’yi işlem yapılması için durdurdu. Polis otosuna alınan Yaman, markete çıktığını, ısrarla drift yapmadığını savundu. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yaman, Ben söyleyeyim sen yaz. Vallahi drift atmadım, markete gitmiştim. Abiler ‘drift atıyor’ diyor ama ben drift atmıyordum. Drift görüntüleri görmek istiyorum. Suçsuz yere ceza yiyorum. Dün gece 7 bin 500 lira ceza yedim, şimdi yine yazıyorlar. Serik’in en çok ceza yiyen kişisiyim.” dedi.
Polis ekipleri, Yaman’a aralarında çevreyi rahatsız etmek, drift atmak, sokağa çıkma ihlali bulunan birçok suçtan işlem yaparak 16 bin lira para cezası uyguladı, araca da el koydu.

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