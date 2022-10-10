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Valorant etiket değiştirme adımları: Valorant’ta etiket değişikliği nasıl yapılır?

10.10.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valorant, birçok kullanıcı tarafından tercih edilen FPS video oyunlarından biridir. Kullanıcılar kendilerine istedikleri bir ismi belirleyerek kolay bir şekilde oyunlarını oynamaktadır. Ayrıca oyun içerisinde başka kullanıcılarla da iletişim kurulabilmektedir. Kullanıcılar oyunda kullandıkları isimlerini ve etiketlerini isterlerse değiştirebilmektedir.

Valorant etiket değiştirme adımları: Valorant’ta etiket değişikliği nasıl yapılır?

Riot Games tarafından geliştirilen bu oyunda kullanıcılar Valorant özel etiket seçme imkânına sahiptir. Kullanıcılar arzu ettikleri takdirde birkaç basit adım ile hem kullanıcı adlarını hem de etiketlerini değiştirebilir. Ayrıca oyun, kullanıcılarına etiket ile arkadaş arama ve ekleme özgürlüğü de vermektedir.

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Valorant etiket nedir?

Oyun içerisinde kullanılan etiketler, kullanıcılara isim ve etiket değiştirme hakkı tanımaktadır. Aynı zamanda arkadaş ekleme olanağı da sunmaktadır. Riot ID ( Kullanıcı adı) iki ayrı kutucuktan meydana gelmektedir. İlk kutuda kullanıcı ismi ikinci kutuda ise etiket ismi yazılıdır. Etiketler # işareti ile başlamaktadır. Etiket kısmı harf veya rakamlardan oluşmaktadır. Oyun içerisinde etiket kısmında yer alan harf veya rakamlar başka kullanıcılar tarafından görünmemektedir. Kullanıcılar istedikleri takdirde Valorant'ta etiket değişikliği yapabilmektedir.

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Valorant etiket değiştirme

Bazı kullanıcılar, seçtikleri etiketlerden memnun kalmayabilir ve daha akılda kalıcı bir etiket seçmek isteyebilir. Ayrıca oyun içerisinde kullanılan etiketler kişiselleştirilebilir. Valorant'ta etikete nereden bakılır? Oyun içerisinde etiket bölümüne ulaşmak son derece kolay bir işlemdir. Etiket bölümüne geldiğinizde değiştirme işlemini de yapabilirsiniz. Etiket değiştirme işleminin adımları aşağıdaki gibidir;

  • İlk olarak oyuna kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapınız.
  • Giriş yaptıktan sonra karşınıza ana menü çıkacaktır. Bu menünün yan kısmındaki “Riot ID” yazan yere tıklayınız.
  • Kullanıcı adınızın yanında bulunan “Change Riot ID” butonuna tıklayınız.
  • Kullanıcı adınızın hemen alt kısmında “New Riot ID” başlığı yer almaktadır. Bu başlığın hemen altında iki kutucuk bulunmaktadır.
  • Karşınıza çıkan ilk kutuda kullanıcı adınız, ikinci kutuda ise etiketiniz yazmaktadır. Kullanıcı adınızı kopyala yapıp, ilk kutucuğa yapıştırınız. Etiketinizin yazdığı ikinci kutucuğa ise istediğiniz yeni etiketinizi yazınız.
  • Bütün bu işlemleri tamamladıktan sonra son olarak ekranın altında yer alan “submit” butonuna tıklayınız.

Yukarıdaki işlemi yaparak, oyun içerisinde kullandığınız etiketinizi değiştirebilirsiniz. Etiket değiştirme işlemini ayda bir yapabilmeniz mümkündür. Eğer etiketinizi oluşturduktan sonra tekrar değiştirmek isterseniz, bu işlemi otuz gün dolmadan gerçekleştiremezsiniz. Aynı kural kullanıcı adlarını değiştirme işlemi için de geçerlidir.

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Anahtar Kelimeler:
Valorant etiket
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